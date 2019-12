La sardina minacciata di stupro sulle pagine leghiste sfida Salvini | «Cosa racconterà a

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 22 dicembre 2019) «Da oggi ho una ragione in più per non arretrare di un passo e difendere il mio diritto al dissenso, a battermi per un mondo civile, in cui le donne non vengano brutalizzate. Lo devo alle donne, a mia figlia ed anche alla sua»: Jasmine Cristallo, coordinatrice di ‘6000 Sardine‘ in Calabria, lo ha scritto in un messaggio in cui si rivolge a Matteo, il leader della Lega, che ieri sulla sua pagina Facebook ha postato un link all’intervento della leader delle Sardine calabresi a Otto e mezzo. Un post a cui sono seguiti una lunga serie di commenti. «a sua figlia», scrive Jasmine, «che espone foto di donne solo per farle dileggiare e violentemente aggredire con frasi e aggettivi raccapriccianti?». E ancora: «Quando teneramente le mette lo smalto o assiste alle recite natalizie, ci pensa a come si sentirebbe se fosse sua figlia vittima di quella ...

