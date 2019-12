(Di domenica 22 dicembre 2019) Elena Barlozzari A Torino ihanno inaugurato un "politico"Salvini e il crocefisso: "Sono come gli integralisti islamici" La Sacra Famiglia ai tempi delle migrazioni di massa e dei decretisolca le acque del Mediterrano a bordo di un barchino. È unache si ripete ormai ogni anno. È un modo per dire che dobbiamo essere accoglienti e solidali. È un messaggio politico ben preciso. Lanciato proprio da chi contesta a Matteo Salvini la strumentalizzazione dei simboli religiosi. Tu chiamale se vuoi contraddizioni. Dopo il caso del Padovano, la storia si ripete a Torino. Nella sede dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta di via San Dalmazzo, ieri, è stato inaugurato un. È la prima volta che laici e anticlericali ne allestiscono uno. Ma questo non è unnormale: Giuseppe, Maria e il Bambinello galleggiano su un ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Ernesto29296958 : La provocazione dei Radicali: usano il presepe contro il dl sicurezza - CorbelliFranco : RT @ilgiornale: La provocazione dei #Radicali: usano il presepe contro il dl sicurezza - IlCastiga : RT @ilgiornale: La provocazione dei #Radicali: usano il presepe contro il dl sicurezza -