La polizia cilena viene inquisita dall’Onu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Dopo oltre un mese dall’inizio delle proteste, quello che forse sarà il colpo di grazia al governo di Sebastián Piñera non sembra arrivare dalla popolazione, bensì dalla comunità internazionale. L’alta corte dei diritti umani delle Nazioni unite ha messo infatti sotto inchiesta la, accusata di aver perpetuato torture e maltrattamenti nei confronti dei manifestanti. Un’accusa che, per come è stata strutturata, suona già da sentenza, avendo evidenziato oltre 130 casi tra maltrattamenti e stupri in carcere. Nonostante Piñera sia stato graziato dalla corte suprema del Paese, la stessa fortuna non pare gli sarà destinata dall’Onu che, per mezzo dell’ispettore Imma Guerras Delgado, ha formulato le accuse verso Santiago. Nei prossimi giorni sia ladi stato che il governo cileno saranno chiamati a difendersi, aprendo un secondo fronte ...

Floritmassimil1 : RT @MarianoGiustino: Anche le donne di #Ankara sono state attaccate dalla polizia. Ballavano la #LasTesis, la danza della protesta cilena c… - Dilulape : Se qualcuno avesse dei dubbi sulle violenze perpetrate dalla polizia cilena durante le proteste, questo video ne è… - Sara04400782 : RT @stefymarcocri: .Daniela Carrasco 36 anni . mimo...cilena...Violentata, torturata impiccata,dalla polizia cilena ed esposta come un tr… -