La mia passione | Marco Marra riparte con Bruno Vespa

(Di domenica 22 dicembre 2019)è pronto a ritrarre quattro nuovi personaggi dello spettacolo e della musica.stasera – dalle 20.30 su Rai3 – La Mia, il programma d’interviste che ha come fine quello di costruire monografie profonde e inconsuete di celebri ospiti. Questi commenteranno le immagini di repertorio accuratamente selezionate per ripercorrere il loro percorso umano e professionale, e raccontare la, appunto, che li ha resi famosi. Il giornalista – nella doppia veste di intervistatore e narratore – nella prima puntata in onda stasera accoglierà in studio il conduttore di Porta a Porta, che ha appena pubblicato il nuovo libro Perchè l’Italia diventò fascista. Nei successivi appuntamenti spazio invece alla showgirl e opinionista Alba Parietti, al cantautore Ron e all’ex tastierista dei Pooh Roby Facchinetti. ...

