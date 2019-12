La leggenda di San Silvestro | il miracolo del Santo

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sono tantissime le leggende che aleggiano intorno alla figura di San, patrono dell’ultimo dell’anno. La più famosa, però, ha origine a Poggio Catino, un piccolo paese in provincia di Rieti, in cui sarebbe avvenuto il più noto dei miracoli del. Ladi Sanvuole, che il Papa abbia liberato il paese da un drago che viveva in una caverna, alla quale si accedeva percorrendo 365 scalini, tanti quanti sono i giorni dell’anno. Il drago rappresentava il paganesimo e i 365 gradini l’anno romano che Sanconsacrò a Dio uccidendo il mostro. Sanfu decisivo in quegli anni per il futuro dell’impero romano e per le sorti della stessa cristianità: in segno di gratitudine per essere stato guarito dalla lebbra, Costantino fece al papa la “donazione di Sutri” con cui conferì al Vescovo di Roma il dominio della capitale ...

