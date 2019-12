La Lega e il Gesù camorrista | la figuraccia li obbliga a cancellare il post

Leggi la notizia su urbanpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un. Lanon sa più cosa inventare per accalappiare un po’ di consensi e così, tra la blasfemia e il tentativo di far sorridere (forse) è apparso sui profili di-Salvini premier un’immagine diCristo con dietro lo sfondo azzurro e il simbolo del Carroccio. Per non farsi mancare niente e festeggiare “la svolta del presepe” di Matteo Salvini, la figura riporta anche una celebre frase di Genny Savastano in Gomorra: “E mo c’aripigliamm tutt kill ke’o nuost”. Proprio una bella trovata, se non fosse che non tutti i fan l’hanno presa in simpatia…

Corriere : Lega, la gaffe del tweet con Gesù e la frase di Gomorra. Proteste (e scuse) sul web - EagleHeartFra : RT @manginobrioches: Quindi la #Lega esibisce: - un presepe, che racconta la storia di perseguitati palestinesi cui rendono omaggio poveri… -