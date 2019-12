La Lazio vince la Supercoppa Italiana

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 dicembre 2019) Labatte la Juventus 3-1 e si porta a casa la. Segna Luis Alberto al 16′, pareggia Dybala per i bianconeri al 45′. Nella ripresa latorna in vantaggio con Lulic al 73′. Il colpo di grazia è di Cataldi, che al 94′ porta il risultato sul 3-1 e permette ai biancocelesti di festeggiare il primo trofeo stagionale. E’ la quintache si aggiudica lanella sua storia. La squadra di Inzaghi si conferma bestia nera per la Juventus. L'articolo LalailNapolista.

