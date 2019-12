La Lazio vince la Supercoppa italiana | a Riad è 3 a 1 alla Juventus

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 22 dicembre 2019) Lala 32esima edizione dellabattendo 3-1 laal King Saud University Stadium di, in Arabia Saudita. I biancocelesti, al quinto successo nella competizione, passano in vantaggio al 16' con Luis Alberto, allo scadere il pari bianconero con Dybala. Nella ripresa, minuto 73, il gol firmato dal capitano Lulic, nel recupero il definitivo 3-1 firmato da Cataldi. Al 5' sul primo corner a favore della, Strakosha anticipa con un tocco di mano la conclusione di testa di Ronaldo bene appostato. Tre minuti più tardi spazio per Luis Alberto che si accentra e lascia partire un tiro a giro che sorvola la traversa. Al 16' affondo sulla sinistra di Lulic che entra in area, supera De Sciglio e mette la psul secondo palo dove Milinkovic appoggia al centro per l'accorrente Luis Alberto che insacca dall'altezza del dischetto.Poco dopo fraseggio ...

pisto_gol : Lazio-Juventus 3:1 La Lazio vince meritatamente la SuperCoppa Italiana, in vantaggio con Luis Alberto, subisce il p… - DiMarzio : Con lo stesso risultato della sfida di campionato, la #Lazio vince la #SupercoppaItaliana contro la #Juventus ?? - MediasetTgcom24 : CALCIO La Lazio vince la Supercoppa: battuta per 3-1 la Juve -