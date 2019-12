La Lazio ha vinto la sua quinta Supercoppa italiana

Leggi la notizia su ilpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Lahalabattendo 3-1 la Juventus al King Saud University Stadium di Riyad, in Arabia Saudita. In una partita lenta e poco spettacolare, laè andata in vantaggio dopo un quarto d’ora con Luis Alberto,

forumJuventus : Ronaldo post #SampJuve: “Ho fatto un bel gol ma l’importante è aver vinto. Ora vogliamo portare a casa il primo tit… - Giampistyle : @sicktrader66 @PresMoratti Non conta nulla fare la partita, non siamo il Sassuolo. Ha vinto la Lazio. Punto. Bruci… - 17RobertoBrigan : RT @Agenzia_Ansa: La Lazio ha vinto la Supercoppa italiana, battendo la Juventus 3-1 #JuveLazio #ANSA -