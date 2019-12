La Lazio fa paura e alza la Supercoppa | Juventus di nuovo al tappeto 3-1

Leggi la notizia su open.online

A Riad festeggia la. La squadra di Inzaghi batte 3-1 lae si conferma bestia nera dei campioni d'Italia. Nel primo tempo a segno Luis Alberto e Dybala. Nella ripresa, anche dopo i cambi (che in teoria dovevano avvantaggiare Sarri), gioca molto meglio lache al 73′ la risolve con Lulic. Nel finale arrotonda Cataldi con una punizione telecomandata. E nella Roma biancoceleste adesso nessun obiettivo è precluso. Quel genio di Luis Alberto Laè il solito dispencer di difficoltà per la Juve, soprattutto nei primi 20′ nei quali la squadra di Inzaghi riesce ad essere attendista, ma tremendamente viva e pericolosa. La, che schiera il tridente pesante Dybala-Ronaldo-Higuain, soffre dal lato di Bentancur e De Sciglio per i quali le letture offensive dellarisultano criptiche almeno quanto i cognomi in arabo che i bianconeri ...

