La Juve perde il primo titulo della stagione | battuta 3-1 dalla Lazio che vince la

Juventus-Lazio 1-3 - le pagelle di CalcioWeb : Luis Alberto perde il pelo ma non il vizio - Inzaghi lo ‘Leiva’ [FOTO] : Juventus-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – Si è conclusa la finale valida per la Supercoppa, sono scese in campo Juventus e Lazio che hanno dato vita ad una partita scoppiettante. Si sono affrontte due squadre che stanno attraversando un momento magico, in particolar modo la squadra di Simone Inzaghi è veramente impressionante. La Lazio supera nuovamente quella di Maurizio Sarri, vantaggio dei biancocelesti con Luis Alberto, sempre ...

Juve - tridente da favola contro l’Udinese (3-1). Milan pari e sfortuna - perde l’Atalanta : Come nelle previsioni e con un bel regalo per gli amanti dell’estetica: la Juve del tridente Dybala-Higuain-Ronaldo funziona; almeno contro le piccole. Allo Stadium non c’è scampo per l’Udinese, travolta 3-1. Fa tutto nel primo tempo la squadra di Sarri, che torna in vetta aspettando Fiorentina-Inter: doppietta di Cr7 (per lui anche un palo) e rete di Bonucci. Meravigliosi i fraseggi del tridente, da testare ore in scenari e ...

La Juventus batte l’Udinese 3-1 - l’Atalanta perde a Bologna : Il Napoli deve ancora credere alla possibilità di conquistare il quarto posto. Al momento, gli azzurri hanno 21 punti in classifica e sono ottavi a pari merito con Torino e Milan che oggi hanno pareggiato rispettivamente a Verona (3-3 dopo essere stati in vantaggio 0-3) e a San Siro 0-0 contro il Sassuolo prossimo avversario della squadra di Gattuso. L’Atalanta resta al sesto posto con 28 punti. Dopo aver raggiunto lo storico traguardo ...

Juventus-Udinese - Sarri perde un altro titolarissimo : è out : Juventus-Udinese, un titolarissimo non sarà presente nella sfida di oggi tra le due squadre bianconero. Un brutto infortunio che potrebbe pesare in casa bianconera. Sembrava che avesse già la squadra da mettere in campo mister Maurizio Sarri ma così non sarà. Il tecnico della Juventus dovrà rinunciare ad un enorme numero di giocatori per la […] L'articolo Juventus-Udinese, Sarri perde un altro titolarissimo: è out proviene da ...

Juve Stabia - il Chievo perde una pedina per l’anticipo di venerdì : Tempo di lettura: 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Nessuno stop in casa Juve Stabia per l’anticipo di campionato di venerdì prossimo. Le vespe saranno di scena al “Bentegodi” di Verona per affrontare il Chievo. Tra le fila partenopee da segnalare esclusivamente l’ingresso in diffida di Luigi Canotto, ammonito per la quarta volta in campionato nel corso dell’ultimo match con il Frosinone. I clivensi, di ...

Anche Sarri è nella bufera - la Juve perde 3-1 contro la Lazio : I commenti di Lazio-Juventus: pesante sconfitta dei bianconeri contro una Lazio super, Sarri in discussione Maurizio Sarri potrebbe scivolare in una posizione traballante dopo il risultato di questa sera. La Juventus ha perso infatti per 3 a 1 contro un’ottima Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti si confermano quindi miglior attacco del campionato e sono già partiti gli attacchi contro il tecnico ex Napoli e Chelsea. I tifosi Juventini ...

La Juve perde Khedira : problemi al ginocchio - si opera : 2019 finito per Sami Khedira. Il centrocampista della Juventus ha ancora problemi al ginocchio sinistro e dopo aver saltato l’ultima partita contro il Sassuolo la Juve ha deciso di procedere con l’intervento. “A causa del persistere del fastidio al ginocchio sinistro riscontrato negli ultimi giorni, Sami Khedira domani sarà sottoposto ad intervento di pulizia artroscopica che sarà eseguito dal professor Ulrich Boenisch ad Augsburg in Germania”, ...

Il Sassuolo sfiora la vittoria ma ferma sul 2-2 la Juventus - che ora può perdere il primato : Torna a giocare di fronte ai propri tifosi la Juventus di Maurizio Sarri, pochi giorni dopo l'impegno europeo con l'Atletico Madrid; i bianconeri in campionato vengono invece dalla vittoria...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : la Juventus si impone contro la Fiorentina - il Milan perde contro la Florentia : In attesa del match di domani alle ore 12.30 tra Roma e Tavagnacco, si sono disputati cinque incontri dell’ottava giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Nel big match serale, la Juventus (capolista) ha sconfitto 1-0 la Fiorentina. Un gol della solita Cristiana Girelli al 9′ ha permesso alle bianconere di superare al “Silvio Piola” di Vercelli le viola. Un successo che rafforza la leadership ...

Accade Oggi - 28 novembre 1973 : Coppa Intercontinentale - la Juventus perde una finale a cui non avrebbe dovuto partecipare : E’ un giorno particolare nel calendario della Juventus il 28 novembre 1973. Torna l’appuntamento con la nostra rubrica “Accade Oggi”, che Oggi ricorda la finale di Coppa Intercontinentale giocata e persa dalla compagine bianconera contro l’Independiente. Si tratta di una partita storica, e non solo perchè per la prima volta il format venne stravolto (non più andata e ritorno, ma gara secca per decretare la ...

Emre Can perde la pazienza : “alla Juventus tanti giovani sprecano il loro talento” : Emre Can rifila una stoccata alle giovani leve della Juventus: secondo il centrocampista bianconero alcuni baby talenti non hanno il giusto atteggiamento durante gli allenamenti Con la Juventus lo si sente parlare poco, anche a causa delle scarse presenze in campo, ma quando va in ritiro con la nazionale Emre Can fa sempre notizia. Il tedesco, nelle sue ultime dichiarazioni, ha preso di mira i giovani della Juventus che a suo dire si ...

Infortunio de Ligt - la Juventus perde il difensore : la decisione di Sarri : Infortunio DE Ligt Juventus – Niente Lokomotiv Mosca per Matthijs De Ligt. Il difensore olandese ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra durante il match contro il Torino, non ce la fa a recuperare per la sfida Champions. Il tecnico Maurizio Sarri ha scelto di non convocarlo per la trasferta russa, decisiva in termini di qualificazione. Juventus, chi gioca in difesa contro il Lokomotiv? Escluso de Ligt e il lungodegente ...