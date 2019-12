La Grecia è pronta a fermare Erdogan

Leggi la notizia su it.insideover

(Di domenica 22 dicembre 2019) Era solo questione di tempo: anche laentra nel caos della Libia. Oggi il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias è atterrato a Bengasi per incontrare i vertici del governo dell’Est. Una mossa importantissima, che dimostra come anche Atene abbia messo gli occhi sull’inferno che è esploso a poche miglia non solo delle coste italiane, ma anche di quelle greche. E il governo ellenico guarda alla Cirenaica non solo per motivi geografici, ma anche per motivi strategici. L’accordo tra Fayez al Serraj e Recep Tayyip, formalizzato nel via libera del parlamento turco al patto sulla cooperazione militare tra governo libico e Turchia e prima col memorandum sui confini marittimi, ha messo in allerta gli strateghi greci, convinti che gli artigli della Turchia si stiano allargando a vista d’occhio. E sono accordi che ledono in particolare gli interessi ...

cassapronostici : Scommessa pronta calcio Grecia Super League domenica 22 dicembre 2019 - cassapronostici : Scommessa pronta calcio Grecia Super League sabato 21 dicembre 2019 - AlbertoPavan5 : @HuffPostItalia L'unione europea è pronta a fare entrare un paese senza moneta propria, che dopo essersi preso la s… -