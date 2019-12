La gratuità del cuore | riscopriamo l’empatia

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 dicembre 2019) Noi umani abbiamo un superpotere. E’che ci rende eccezionali. Gli anni di evoluzione hanno reso il nostro cervello sempre più potente nel calcolo. Ma la nostra migliore “dotazione” che ci ha permesso di stabilire relazioni e di “leggere” nella mente degli altri e di farci provare le loro stesse emozioni, una peculiarità – forse dimenticata- alla base della nostra vita sociale. Nessun trucco da prestigiatore, tutto merito del. Riuscire a percepire le emozioni del prossimo, a immedesimarsi con lo stato d’animo delle altre persone e fornire loro un’adeguata risposta emotiva, che spesso viene rappresentata dalla frase “la capacità di mettersi nei panni dell’altro”, comunemente nota come empatia, è più o meno sviluppata in ciascun individuo, non è solo il risultato di diversi fattori esterni: la propria storia personale, l’evoluzione delle sensibilità individuale e ...

Pontifex_it : Gesù è il sorriso di Dio. È venuto a rivelarci l’amore del Padre celeste, la sua bontà. Abbiamo bisogno del sorriso… - Pontifex_it : In questi giorni prima del #Natale lodiamo il Signore per la gratuità della salvezza, per la gratuità della vita, p… - piccoloservo1 : RT @Pontifex_it: Gesù è il sorriso di Dio. È venuto a rivelarci l’amore del Padre celeste, la sua bontà. Abbiamo bisogno del sorriso di Dio… -