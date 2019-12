La frattura all’interno della sinistra svedese

Leggi la notizia su it.insideover

(Di domenica 22 dicembre 2019) I progressisti svedesi hanno sbagliato tutto. La loro miopia ha portato la Svezia sull’orlo del baratro e la destra locale ha avuto la strada spianata per conquistare i tanti (ex) elettori discontenti di un agenda così folle e suicida. È questa, in sostanza, l’analisi di Nils Littorin, dissidente del Kommunistiska Partiet (Kp), cioè del Partito Comunista, uno dei due schieramenti di estremapresenti in Svezia assieme allo Sveriges Kommunistiska Parti (il Partito comunista di Svezia). Eppure il clima è saturo e il Kp sta per andare incontro a una inevitabile scissione. Già, perché le classiche battaglie politiche progressiste – dall’uguaglianza Lgbt all’accoglienza, dal multiculturalismo all’idolatria delle organizzazioni non governative passando per lotta al cambiamento climatico secondo i dettami di Greta Thunberg – servono ormai ...

