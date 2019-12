La cicatrice di Betlemme | il presepe del misterioso artista Banksy

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il Natale si avvicina e per l’occasione ilha realizzato un suggestivo, esposto presso l’albergo Walled Off Hotel, inaugurato dallo stesso nel 2017 e situato a, in Cisgiordania, poco distante dalla barriera eretta da Israele per segnare la divisione con i territori palestinesi. Il conflitto tra israeliani e palestinesi è uno degli argomenti ricorrenti di, provocatorio e innovativo nelle sue opere come sempre dovrebbe essere l’arte. La dolorosa natività diha deciso di pubblicare l’opera anche sul suo profilo Instagram ufficiale, seguita dalla didascalia che riporta il nome della creazione: Scar of Bethlehem, vale a dire “ladi“. L’opera raffigura una mangiatoia, si tratta quindi di una tipica Natività cristiana, ma in realtà presenta degli elementi che modificano le caratteristiche classiche del ...

