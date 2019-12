La Chiabotto rompe il silenzio sulla gravidanza: il tenero messaggio su Instagram (Di domenica 22 dicembre 2019) Il 2019, per Cristina Chiabotto, si chiude in bellezza. L’anno, infatti, è stato veramente positivo per l’attrice. Dopo la brusca separazione dell’ex storico, ha ritrovato l’amore e si è sposata. E da poco, è arrivata una nuova bella notizia: è, con molta probabilità, incinta. Cristina Chiabotto e l’imprenditore Marco Roscio si sono sposati a settembre dopo un solo anno di conoscenza. Un vero e proprio colpo di fulmine che ha permesso la realizzazione dei progetti della coppia in tempi celeri, lasciando a bocca aperta i fan dell’ex Miss Italia. La showgirl, infatti, nonostante una storia decennale con Fabio Fulco, non aveva mai mostrato l’intenzione di convolare a nozze e di diventare madre. Ma si sa, ciò che non succede in decenni può succedere in pochi giorni. Ad appena due mesi dal matrimonio, poi, sono iniziate a circolare le voci di una possibile gravidanza. Ciò che prima era ...

