La bufala di Angela Merkel figlia di Adolf Hitler (Di domenica 22 dicembre 2019) Il 21 dicembre 2019 l’account @DeepStateExpose pubblica un tweet con la foto di una bambina insieme ad Adolf Hitler. Secondo l’utente si tratterebbe di sua figlia e addirittura la associa ad Angela Merkel: «Hitler & his daughter, Angela Merkel Hitler». Chiunque potrebbe fare due semplici conti: Hitler morì il 30 aprile 1945, mentre Angela Merkel nacque ben 9 anni dopo, per la precisione il 17 luglio 1954. Non si tratta di un fotomontaggio, la foto esiste davvero e fa parte di una serie di scatti del fotografo tedesco Heinrich Hoffmann. La troviamo a pagina 27 della raccolta pubblicata nel 1937. La foto tratta dal libro. Come dicevo, una raccolta di foto pubblicata nel 1937. Se fosse davvero Angela Merkel oggi avrebbe almeno 82 anni da aggiungere all’età che aveva all’epoca quella stessa bimba. A condividere in Italia il tweet è stato ...

