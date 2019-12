Juventus | Matuidi | «Qui c’è l’ambizione di vincere la Champions League»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019)confessa: «Arrivare a Torino un passo avanti per la carriera. Qui c’è l’ambizione dila» Il centrocampista della Juve, Blaise, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport. Ecco le parole del francese: «Arrivare a Torino è stato un passo in avanti per la mia carriera, senza offesa per il PSG che resta un grande club. In questa società ho tutto per rendere al meglio, è adatta a me. Allaposso coltivare l’ambizione dila». Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : #SampdoriaJuve, oggi ore 18,55. Formazioni. 'Sarà 4-3-1-2 con in avanti Dybala, Higuain e Ronaldo. In mezzo al camp… - bgrtln93 : RT @DiMarzio: #Juventus, #Matuidi: 'Qui posso ambire a vincere la #ChampionsLeague' - uchenna_stanley : RT @DiMarzio: #Juventus, #Matuidi: 'Qui posso ambire a vincere la #ChampionsLeague' -