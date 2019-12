Juventus, Madzukic: il giocatore è già in Qatar VIDEO (Di domenica 22 dicembre 2019) Juventus, quasi tutto fatto per il passaggio di Mario Mandzukic all’Al Duhail, società calcistica del Qatar L’addio alla Juventus è ormai cosa fatta. I bianconeri e Mario Manduzkic però sono più vicini che mai. Mentre la squadra di Sarri si prepara a sfidare la Lazio in Supercoppa il croato si trova in Qatar. Il giocatore sarebbe infatti ad un passo dall’Al Duhail, come testimonia un VIDEO su Twitter che lo vede proprio nella sede del club del Qatar con un dirigente. OFFICIAL: @MarioMandzukic9 has joined @DuhailSC alongside @MedhiBenatia . .#Juventus#Mandzukic pic.twitter.com/9k66cvikqt — J Talal ⚪️⚫️ أبطال آسيا

