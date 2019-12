Juventus-Lazio oggi in tv | orario Supercoppa Italiana 2019 | programma | streaming

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019)domenica 22 dicembre si gioca, match valido per la. Le due squadre si affrontano a Rihad (Arabia Saudita) e si daranno battaglia per la conquista del primo titolo della stagione, si preannuncia una partita davvero molto vibrante e appassionante aperta a qualsiasi risultato e dove dovrebbe regnare l’equilibrio. Davanti a 20000 persone, in uno stadio tutto esaurito dove le donne saranno mescolate insieme agli uomini come mai era successo in questo Paese, le due compagini andranno a caccia dell’ambito trofeo: da una parte i bianconeri che si imposero nella passata edizione e che puntano al nono sigillo della loro storia, dall’altra i biancocelesti che hanno festeggiato per l’ultima volta nel 2017 battendo proprio il club torinese e che inseguono la quinta affermazione in questa manifestazione. Lasi presenta da ...

GoalItalia : 'Come stiamo? Io so solo che ultimamente mi sto divertendo' ?? 'Se la situazione è come ieri, dovrò cambiarne tanti… - forumJuventus : #JuveLazio, la #CocacolaSuperCup sarà anche la grande sfida tra CR7 ed Immobile ?? - Gazzetta_it : #Juventus, #Bonucci sta in guardia: 'Non si può ridurre la #Lazio al solo #Immobile' #Supercoppa -