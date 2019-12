Juventus Lazio | Matuidi era da rosso | clamoroso errore dell’arbitro VIDEO

LIVE – Juventus-Lazio 1-1 : Supercoppa Italiana, Juventus-Lazio: formazioni, risultato e marcatori. In palio a Riyad il primo trofeo italiano. RIYAD (ARABIA SAUDITA) – Supercoppa italiana, Juventus-Lazio: formazioni, risultato e marcatori. A Riyad in palio il primo trofeo italiano. Segui con noi gli aggiornamenti del match Supercoppa Italiana, Juventus-Lazio: risultato, marcatori e tabellino Juventus-Lazio 1-1 Marcatori: 17′ Luis Alberto (L), ...

LIVE Juventus-Lazio 1-1 - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Dybala risponde a Luis Alberto allo scadere del primo tempo : Termina dunque sull'1-1 il primo tempo di questa Supercoppa Italiana. Al gol di Luis Alberto, ha risposto di Dybala negli ultimi scampo della frazione. Un match nel quale la Lazio ha fatto vedere qualcosa di più, ma la Juventus grazie ai suoi solisti è riuscita a riequilibrare la situazione. 2′ di recupero. 45′ GOL DELLA JUVE! Destro

LIVE Pagelle Juventus-Lazio 1-1 - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Ronaldo inventa - Dybala pareggia : Pagelle LIVE Juventus-Lazio JUVENTUS 6 Szczesny 6.5: non può nulla sul gol, poi si salva su Correa. De Sciglio 6: riesce ad essere abbastanza propositivo vincendo il confronto diretto con Lucas Leiva, ma purtroppo i suoi cross non sempre sono precisi. Demiral 6,5: gioca bene e corre tanto, sbattendosi per recuperare ogni pallone. Bonucci 5.5: la

LIVE Juventus-Lazio 0-1 - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Dybala sfiora il pari su punizione : 43′ Lungo possesso palla della Juve, ma sterile e con velocità assai limitata. 41′ Cross teso di Milinkovic-Savic dalla destra e palla troppo alta per Lulic. 40′ Luis Alberto giganteggia in mezzo al campo. Il calciatore spagnolo tiene molto bene palla, coprendo il campo perfettamente. 38′ Ottimo cross di Luis Alberto da posizione

LIVE Juventus-Lazio 0-1 - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Luis Alberto sblocca il punteggio a Riyad : 23′ RONALDO! Splendida verticalizzazione di Pjanic per Higuain, scarico dell'argentino per CR7 e destro a lato del lusitano. 21′ La Juve sembra aver subito il colpo: la Lazio manovra benissimo, combinano Immobile e Luis Alberto che cerca il colpo con l'interno piede, ma non c'è potenza nella sua conclusione. 19′ Immobile

