Juventus-Lazio 1-3 | Supercoppa Italiana 2019 | Luis Alberto | Lulic e Cataldi firmano il

(Di domenica 22 dicembre 2019) Lachiude in bellezza un fantasticoe si aggiudica laItalia imponendosi a Riad (Arabia Saudita) con il punteggio di 3-1 sulladi Cristiano Ronaldo grazie alle reti di, mentre non basta per i bianconeri il gol del momentaneo pareggio siglato dall’argentino Paulo Dybala. Per la società capitolina si tratta del quinto trionfo della storia in questa manifestazione, a testimonianza della qualità della rosa laziale allenata brillantemente negli ultimi anni da Simone Inzaghi. Seconda sconfitta della stagione per ladi Maurizio Sarri, battuta ancora una volta da unapiù efficace e solida nei momenti chiave della sfida. Sarri punta dal primo minuto sul tridente Dybala-Higuain-Cristiano Ronaldo mentre dall’altra parte Inzaghi non compie scelte a sorpresa e si affida al suo classico 3-5-1-1 con Correa alle ...

juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! PORTIAMO A CASA LA #SUPERCOPPAITALIANA! FOOOOOOOOORZA JUVEEEEEE! ?? LIV… - amnestyitalia : Oggi Loujain non potrà assistere alla Supercoppa Juventus-Lazio in Arabia Saudita. Protagonista della campagna per… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Juventus 1-3 Lazio (45' Dybala ; 17' Alberto, 73' Lulic, 90+4 Cataldi) | Possessions: 64%-36% | Sh… -