Juventus | la reazione di Lapo Elkann è durissima | “Vergognati” FOTO

(Di domenica 22 dicembre 2019) Giorni fa ha rischiato la vita in seguito ad un incidente. Ma il suo amore verso laè rimasto intatto. Come ogni tifoso, dunque, ancheè rimasto deluso per la sconfitta in Super Coppa Italiana dei bianconeri contro la Lazio. Il secondo 3-1 dei biancocelesti inferto ai ragazzi di Sarri nel giro di dieci giorni è valso a Lulic e compagni il primo trofeo stagionale e l’ultimo del 2019. E così, come sopracitato,si è sfogato al termine del match. Lo ha fatto tramite i social network, attraverso un tweet dai toni forti, duri e decisi. “Juve VERGOGNATI. COMPLIMENTI alla Lazio. #SupercoppaItaliana #JuveLazio”, recita il post di. In basso la. Juve VERGOGNATI. COMPLIMENTI alla Lazio. #SupercoppaItaliana #JuveLazio —(@) December 22, 2019 L'articolo, ladi: ...

