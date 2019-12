Italia flagellata dal maltempo | un morto a Napoli Nuova allerta della Protezione civile

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 22 dicembre 2019) Bufere di vento, centinaia di alberi e rami caduti, frane diffuse, mareggiate lungo le coste, collegamenti con le isole minori interrotti, persone isolate, feriti e vittime. E temperature sopra le medie stagionali anche di 10 gradi. La tempesta proveniente dall'Atlantico che in Francia hanno chiamato 'Fabien' e che ha lasciato 95mila utenze senza elettricita' nella regioneAquitania, nel sud del paese, continua a flagellare l'. E non e' finita: laha emesso unameteo, visto che nelle prossime ore sono attese ancora piogge e temporali sulle regioni meridionali e venti forti sul resto del paese. La situazione piu' grave si e' registrata in Campania, dove un 62enne di origine marocchina e'schiacciato da un albero abbattuto dal vento alla periferia occidentale di. L'incidente e' avvenuto alle 7 e per Mohammed Boulhaziz, un ...

