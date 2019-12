Israele | inchiesta della Corte penale internazionale per “crimini di guerra” nei

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 22 dicembre 2019)perdinei territori palestinesi Lade L’Aia ha aperto un’per “crimini di guerra” nei territori palestinesi, provocando la reazione infastidita di. Ad ufficializzare l’apertura dell’indagine è stata la procuratrice capo del tribunale, Fatou Bensouda: “C’è una base ragionevole – ha dichiarato – per avviare un’indagine sulla situazione in Palestina. In sintesi, sono convinta che crimini di guerra sono stati o vengono commessi in Cisgiordania, in particolare a Gerusalemme est, e nella Striscia di Gaza”. Le motivazionidecisione sono pubblicate sul sito ufficiale: “Non vi sono ragioni sostanziali – si legge in un comunicato firmato da Bensouda – per ...

fattoquotidiano : Israele, la Corte Penale Internazionale ha aperto un’inchiesta per “crimini di guerra” commessi nei territori pales… - 290961 : «Un passo dovuto da tempo», così il governo palestinese accoglie l’annuncio della capo procuratrice della Corte pen… - Siroblue : Israele, la Corte Penale Internazionale ha aperto un'inchiesta per 'crimini di guerra' commessi nei territori pales… -