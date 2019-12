Inzaghi | «Terzo posto meritato Mercato? La società sa cosa penso» VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019), le parole del tecnico della Lazio intervenuto ieri in conferenza stampa in vista della finale di Supercoppa Quasi tutto pronto per la finale di Supercoppa che si disputerà oggi tra Juventus e Lazio. Il tecnico dei biancocelestiieri è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole. «Credo che ilsia in questo momento. I ragazzi hanno fatto qualdi importante. Hanno creduto nel lavoro del mio staff ogni giorno. All'inizio non venivano i risultati ma le prestazioni ci sono state. Abbiamo un'ottima squadra, con ottimi giocatori, e in questo laè stata brava a mantenerli nonostante le offerte, il mio pensiero lasa qual è. Mantenere ogni anno i pezzi migliori per poi integrare con nuovi acquisti che possano migliorare la qualità della rosa».

