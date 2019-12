Investite nella zona di Ponte Milvio | morte due ragazze a Roma

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 22 dicembre 2019), duee uccise a. L’investitore si è fermato a prestare soccorso ma non c’è stato nulla da fare. Sabato notte di sangue a, dove duesono statee uccisenottedi. Il conducente del mezzo che ha travolto le due si è fermato a prestare i primi soccorsi alle due giovani,sul colpo per le ferite riportate., dueL’incidente è avvenuto a Corso Francia, all’altezza dell’incrocio con la via Flaminia. Siamo di fatto nel cuore della Capitale, uno degli snodi principali della movidana. La strada dove si è verificato l’incidente è una strada a scorrimento veloce, quindi da attraversare con la massima attenzione, soprattutto di notte, quando, chi la frequenta tende a non rispettare i limiti di velocità. Le due ...

