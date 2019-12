Intervista ai Bardamù, nuovo album: “Due randagi che amano la musica” (Di lunedì 23 dicembre 2019) Il 18 ottobre 2019 è uscito il nuovo album del duo jazz-hip hop, formato dai fratelli Ginaski Wop (che si diletta tra batteria, percussioni, sampler e voce) e Alfonso Tramontana (che oltre a cantare è appassionato ed esperto di pianoforte, tastiere, sintetizzatore). Alla vigilia dei loro vent’anni di carriera, i Bardamù vantano collaborazioni ed esperienze importanti. Hanno maturato la loro intrinseca natura cosmopolita tra Cuba, Barcellona e Madrid. Oggi si dividono tra l’Italia e gli Stati Uniti, apprezzati e acclamati nei jazz club più importanti di Manhattan. Vivono in simbiosi in nome della loro eterna e ineliminabile passione per la musica. Nell’Intervista ai Bardamù, i due fratelli ci hanno raccontato qualcosa in più sul loro nuovo album, sulla musica jazz e sul loro spirito che definirei “positivamente randagio”. “Stray Bop”, brano che dà il nome al disco, è una definizione ...

