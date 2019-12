Infantino sicuro: «Campionati superati, tornei continentali il futuro» (Di domenica 22 dicembre 2019) Gianni Infantino non ha dubbi: «Bisogna cambiare qualcosa. I Campionati sono superati, i tornei continentali sono il futuro» A margine del Mondiale per Club a Doha, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato del futuro delle competizioni. Ecco le parole del numero uno dell’associazione calcistica, riportate dal Corriere della Sera: «Se si vuole livellare il sistema calcio verso l’alto, bisogna cambiare qualcosa. Super lega? Continuiamo a dire no ma perché siamo abituati ai Campionati nazionali che sono superati. I tornei continentali sono il futuro. Potrebbe essere utile? Forse sì, forse in Europa dovrebbero pensarci». Leggi su Calcionews24.com

