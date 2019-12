Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo | trama | cast e curiosità

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di domenica 22 dicembre 2019) Domenica 22 dicembre, in prima serata su ReteQuattro dalle 21.25 in poi, va in onda il quarto – e per poco ancora – ultimo film della saga cinematografica di, intitolato appuntoe ildeldi. La pellicola è uscita nel 2008 dopo una lunga gestazione che ha visto rimettere mano al soggetto e al copione infinite volte e che, alla fine, non è stato particolarmente apprezzato dai fan. Una lavorazione durata circa nove anni, tra rimandi e rinvii, che al tempo ha generato addirittura un’aspettativa quasi messianica salvo poi rivelare al mondo un quarto film non all’altezza del terzo o del primo. Rispetto alle prime bozze trapelate, Ildinon ha niente a che fare con Atlantide e soprattutto i personaggi di contorno non così carismatici (gli stessi difetti del secondo episodio della saga). Intendiamoci, ...

cineblogit : Stasera in tv: 'Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo' su Rete 4 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo' su Rete 4 - staseraintv_uno : Indiana Jones E Il Regno Del Teschio Di Cristallo - Stasera alle 21:27 su #Rete4 #staseraintv #IndianaJonesEIlRegnoDelTeschioDiCristallo -