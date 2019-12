Indagato per omicidio stradale Pietro Genovese | ha travolto e ucciso le due sedicenni a

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 22 dicembre 2019) Figlio del regista Paolo, èper la morte di Camilla e Gaia, le ragazze investite nella notte a Corso Francia, a Roma. In corso le indagini per chiarire la dinamica della tragedia., 20 anni, èper. Era lui alla guida della Renault Koleos che haed… L'articoloper: hale duea Roma proviene da www.meteoweek.com.

fanpage : Banca Popolare Bari, indagato anche l’ex ad Giorgio Papa per il crac Fusillo - fattoquotidiano : Città di Castello, consigliere M5s indagato per rapina aggravata. Lui: “Scambio di persona” - Gazzetta_it : Per i 'buuu' a #Balotelli a #Verona indagato un tifoso 'occasionale' che vive in Sicilia -