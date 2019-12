Incredibile in Ligue 1 | i topi si mangiano i cavi elettrici | Nizza-Tolosa si gioca senza

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Episodioin1 ed esattamente nella partita tra. Il match non è stato mai in discussione, 3-0 il risultato finale ma l’intera partita si ètail Var ed il motivo è clamoroso. Il malfunzionamento della tecnologia è stata causato dai... Secondo quanto riportato dal quotidiano transalpino Le Figaro, un gruppo di ratti presenti nello stadio di, l‘Allianz Riviera, avrebbe rosicchiato irendendo inutilizzabile la tecnologia. Un caso curioso che però non ha condizionato l’andamento dell’incontro, la partita si è conclusa sul risultato di 3-0. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloin1, isisiVar ...

