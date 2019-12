Incidente stradale | muore giovane donna molto conosciuta | FOTO

Leggi la notizia su viagginews

(Di domenica 22 dicembre 2019) A causa di un graveha perso la vita Irene, ancora di relativamenteetà edalla sua comunità di appartenenza.a seguito di unIrene Sauro. Lei eranota ad Augusta, nota località in provincia di Siracusa, per il fatto di essere membro del Consiglio Comunale … L'articoloè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

emergenzavvf : Intervento dei #vigilidelfuoco questa mattina per spegnere l’#incendio di due mezzi coinvolti in un incidente strad… - libellula58 : RT @soniabetz1: #HaStatoLaRaggi @matteosalvinimi parla di MILANO! „ Milano, la buca fa strage: in 45 minuti otto auto danneggiate, cerchio… - aurora_pianese : RT @lvoir: Mentre #Sala dorme accusano la #Raggi.... Milano, la buca fa strage: in 45 minuti otto auto danneggiate, cerchioni abbandonati i… -