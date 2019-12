Incendi in Australia | vigili del fuoco mettono in salvo i koala | in fuga dai roghi anche

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Continua l’emergenzaindove le temperature alte (oltre i 40 gradi) e i venti forti non fanno che peggiorare una situazione già critica. Le autorità del New South Wales hanno chiesto alla popolazione di rimandare gli spostamenti per le vacanze di Natale. “Chiediamo a tutti di evitare di percorrere strade che si trovino nelle vicinanze di uno”, ha detto la premier del New South Wales, Gladys Berejiklian. Emergenzanei dintorni di Sidney dove idelstanno cercando di contenere tre grossi. Sempre al sud, come mostra il video, idelin, confusi dalla situazione. Indai, nei centri urbani,i canguri. L'articoloindelin: indaii canguri proviene da Il Fatto Quotidiano.

