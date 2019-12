In Gran Bretagna è partita l’era del Johnsonismo

Leggi la notizia su it.insideover

(Di domenica 22 dicembre 2019) Boris Johnson ha scoperto le carte. Il discorso pronunciato dalla regina Elisabetta II nella House of Lords – il secondo nel giro di due mesi – insieme al primo voto sulla Brexit in aula hanno dato il via libera all’azione del nuovo governo britannico. Parte ufficialmente il lungo periodo Johnsonista Boris Johnson ambisce a governare almeno per i prossimi 10 anni e la sua cifra sarà anche quella che definirà la metamorfosi necessaria al partito Conservatore per mantenere il consenso conquistato. La sua determinata scalata al successo è stata resa possibile dall’abilità dimostrata nel sapere prendere in prestito ispirazione, visione ed evocazioni da chiunque egli abbia ritenuto funzionale al raggiungimento dell’obiettivo finale. Camaleontico e spregiudicato ha mescolato con sapienza e puro istinto tratti e colori all’apparenza inconciliabili per adattarli alla sua figura ...

