In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Dicembre | I Madamoni Il summit tra forzisti e

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) L’inchiesta Il presunto boss a Torino: “Ho parlato del Tav con FI” ’Ndrangheta in Piemonte – I clan erano interessati ai lavori dell’Alta velocità in val di Susa. Così parlava Garcea: “I giudici li metterei su una barca e sparerei” di Andrea Giambartolomei Vivi a loro insaputa di Marco Travaglio Parafrasando il celebre telegramma di Mark Twain all’Associated Press che aveva pubblicato il suo necrologio, si può dire che la notizia della morte dei 5Stelle era alquanto esagerata. Nando Pagnoncelli sul Corriere li dà addirittura in crescita di un punto su fine novembre e di mezzo sul risultato delle Europee: cioè al 17,7% (a maggio … l’intervista – Roberto Tartaglia magistrato “Al Nord la politica nega ancora la mafia, ma ora basta scuse” “La grande sfida è abbinare il dovere del rispetto della legalità con l’obiettivo dell’efficienza degli appalti”. ...

espressonline : Per Renzi mezzo milione per il documentario su Firenze. Ma Discovery lo ha comprato per meno di 20 mila euro. L'in… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Dicembre: In Piemonte un voto costa 7 euro in Calabria 10 - fattoquotidiano : Autostrade: il dl Milleproroghe rinvia gli aumenti chiesti dalla Società. Stavolta non ci sarà la solita sorpresa d… -