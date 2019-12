Il sogno riservato di Monsieur Ungarò | alla ricerca del drappeggio perfetto

(Di domenica 22 dicembre 2019) Una storia della moda, di delicatezza sensuale e poesia. Così è la strada di Emanuel Ungaro, lo stilista francese di nome italiano, nato ai piedi della Sainte Victoire, Aix -en provence, la montagna di Cézanne e dei colori di Van Gogh. Emanuel, figlio di un sarto di origini pugliesi, arrivato in questo Sud di Francia, per sfuggire ai fascisti. Secondo di sei figli, comincia con il padre, ma subito si avvicina a Parigi, è il 1956, dove fatale è l’incontro con un mito dell’haute couture del ’900, Cristobal Balenciaga, basco di nascita ma immortale maestro parigino.Emanuel impara ogni regola, ricordando negli anni, come ogni abito risponda sempre a leggi e proporzioni ferree che non nascono per il miracolo di bizzarrie, ma dai segreti impeccabili del taglio, dal tocco dei tessuti, dgrazia della figura.Sei anni con Balenciaga e un ...

