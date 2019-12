Il silenzio di giornali e politica sugli arresti in Calabria è il silenzio di un’Italia

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ildella stampa super Ndrangheta insignifica tacere davanti al malaffare Immaginate uno stupro, nemmeno verificato, che accada in qualche città dolente e metropolitana dove gli allarmi infiammano il dibattito locale e tornino utili per la propaganda nazionale. Se c’è di mezzo un immigrato, poi, è una bellezza e se l’immigrato è anche senza regolari documenti allora si rischia di sfociare nel colossal. Staremmo giorni a leggere tutte le testimonianze sulla bontà della vittima e sulla ferocia del presunto assassino, pagine straripanti di foto di vacanze e di momenti felici, ritratti al vetriolo dell’indagato e tutti gli ultimi video condivisi sui social. Non mancherebbe certo anche qualche trasmissione in prima serata in cui ci raccontano come quel piccolo caso di cronaca sia il termometro con cui misurare l’orrore che ci circonda. Perfetto. Ora appoggiate ...

civettone : RT @nelloscavo: 'Solo Manifesto e Avvenire la mettono come seconda notizia'. Silenzio dai giornali che ogni giorno criminalizzano gli stran… - Rosso99739161 : RT @nelloscavo: 'Solo Manifesto e Avvenire la mettono come seconda notizia'. Silenzio dai giornali che ogni giorno criminalizzano gli stran… - Lucia05149332 : RT @danieleviotti: @AndreaRomano9 @mariolavia @NicolaGratteri Per non sembrare solo il solito provocatore: credo che Gratteri voglia dire c… -