Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 22 dicembre 2019) Nelle puntate della soap opera iberica Il, in onda nel mese di2020 su Canale 5,continuerà are, già vessata dalla perfida infermiera Dori Vilches. Che cosa avrà in mente il Mesia? Intanto, il dottor Zabaleta avrà una bellissima notizia per Isaac ed Elsa. Il, spoiler: la meschinità di … L'articolo Ilproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Il Segreto anticipazioni gennaio: Fernando manipola Maria - - zazoomnews : Il Segreto Anticipazioni Spagnole: morta Antolina Isaac chiede a Elsa di sposarlo. Accetterà? - #Segreto… - KontroKulturaa : Il Segreto anticipazioni 23-27 dicembre: Dori non ha pietà di Maria - -