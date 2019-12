Il Segreto anticipazioni 23 dicembre 2019 | Prudencio cadrà nella trappola di Francisca?

Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 dicembre 2019)puntata de Il, in onda lunedì 23su Canale 5,potrebbe caderedi Donnama Lola lo mette in guardia:. Iltorna con la puntata di lunedì 23e lesi concentrano sulla vicenda di Antolina ma tornano anche dalle parti die Lola. Un misterioso uomo, infatti, ha chiesto un prestito ama Lola lo mette in guardia: l'uomo, infatti, altri non è che un emissario di Donna, e Lola sa quanto la Montenegro voglia distruggere la vita didopo che questi non ha contribuito alla rovina di Severo Santacruz. Antolina intanto vorrebbe fuggire da Puente Viejo ma non ha abbastanza soldi per partire: Isaac decide di aiutarla per amore di ...

Soap_Italia : Il Segreto, anticipazioni 23 dicembre: la disperazioni di Francisca per Maria - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni: Isaac preoccupato per la salute di Elsa - #Segreto #anticipazioni: #Isaac - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni: Isaac preoccupato per la salute di Elsa - #Segreto #anticipazioni: #Isaac -