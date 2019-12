Il ritorno del capolavoro di Miyazaki | Sherlock Holmes arriva su Rai Play

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il fiuto di( Meitantei Hamuzu) torna di nuovo sugli schermi italiani, dopo un lungo periodo di assenza. L’opera, creata dal maestro, lo stesso che ideò i magici mondi: Principessa Mononoke; Nausicaa nella valle del vento e il Castello Errante di Howl, fu il suo primo lavoro fatto in concomitanza con la RAI, collaborazione che iniziò nell’ormai lontano 1981, in essa,riprende i celebri racconti dello scrittore Arthur Conan Doyle e li fa interpretare da simpatici animali antropomorfizzati, in particolar modo, cani.è, logicamente, un segugio, Watson un bellissimo Irish Terrier e il crudele Moriarty è un bastardino arruffato e con un minaccioso monocolo. Vista l’importanza dell’opera, RAI ha deciso di far uscire su Rai, la propria piattaforma streaming, i primi 6 episodi della saga ( Le aragoste di corallo, L’avventura ...

