Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Pioggia, vento e paura, ma per fortuna non si segnalano feriti. Ilimperversa nel Sannio e anche il capoluogo mostra i segnidaidelle ultime ore. Strade ostruite da alberi, cartelloni pubblicitari di grandi dimensioni caduti o divelti, cassonetti e sterpaglie sulle carreggiate. Ildinon è stato dei migliori, come testimoniano lescattate in città in via Valfortore, via Pietro Nenni, via Ponticelli, via delle Puglie, via Paolella e nel quartiere Pacevecchia. Il ponte San Nicola è attualmente inaccessibile a causa della caduta di un albero che sbarra letteralmente la strada a chiunque abbia intenzione di imboccarla. Sul posto sono presenti i carabinieri per tenere sotto controllo la situazione riguardante la viabilità. GALLERY IN AGGIORNAMENTO L'articolo Ildi: le ...

anteprima24 : ** Il risveglio di ##Benevento: le foto dei #Danni causati dal #Maltempo ** -