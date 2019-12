Il paradosso di Bolsonaro (Di domenica 22 dicembre 2019) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro vive una condizione politica peculiare: secondo una serie di sondaggi realizzati dall’istituto demoscopico CNI/Ibope, infatti, il suo tasso di popolarità è in costante diminuzione mentre aumentano i giudizi negativi sul suo operato. Tuttavia, al tempo stesso e secondo altre rilevazioni, Bolsonaro sarebbe comunque nettamente favorito alle elezioni presidenziali del 2022. La percentuale di intervistati che ritengono che il capo di Stato stia svolgendo un buon lavoro è passata dal 35 per cento di aprile al 29 per cento di dicembre. Mentre i critici, nello stesso arco temporale, sono cresciuti fino al 38%. Il presidente ultraconservatore, che ha espresso diverse posizioni politiche controverse, non è uomo da mezze misure o da giudizi incolori e genera, probabilmente, reazioni opposte di stima e fedeltà assoluta oppure di odio e rigetto ...

Leggi la notizia su it.insideover

paradosso Bolsonaro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : paradosso Bolsonaro