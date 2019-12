Il Papa liquida Sodano e attacca: "Non viviamo nella cristianità" (Di domenica 22 dicembre 2019) Fabio Marchese Ragona Va in pensione il decano del Collegio Cardinalizio Per il posto favoriti Parolin, Ouellet, Sandri e Filoni Roma - Papa Francesco ha scelto l'udienza per gli auguri di Natale alla Curia Romana per comunicare a tutti i presenti di aver accettato le dimissioni del cardinale Angelo Sodano dall'ufficio di Decano del Collegio Cardinalizio. Finisce dunque l'era del porporato astigiano, 92 anni, già Segretario di Stato di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, che va definitivamente in pensione dopo aver guidato il collegio dei cardinali dal 30 aprile del 2005, prendendo il posto di Joseph Ratzinger, eletto Papa. Sodano diventa «decano emerito» e Bergoglio nello stesso giorno ha autorizzato la pubblicazione di un «Motu Proprio» su quell'ufficio, decidendo che la carica sarà quinquennale e rinnovabile eventualmente una sola volta. Fino a oggi non c'erano mai ...

Leggi la notizia su ilgiornale

