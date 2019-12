Il Nuovo Corso Salviniano ci libera da “La Minaccia del Tarì”

(Di domenica 22 dicembre 2019) E così la Lega è diventata ufficialmente nazionale. Qualche malalingua dice che si tratterebbe di una operazione resasi necessaria per cercare di risparmiare i 49 milioni di debito nei confronti dello Stato; altri pensano sia parte di una strategia battezzata "Dimentica e Vota" volta a convincere la gente del Sud a votare Lega; e qualcuno è così cattivo da pensare addirittura tutte e due le cose. Per me è invece una splendida notizia che farà tirare un sospirone di sollievo al Meridione. Perché, confessiamolo, fra noi terroni (pardon: "ex" terroni, grazie Salvini!) un po' di paura serpeggiava: temevamo che l'Etna e il Vesuvio, che a lungo la Lega ha pregato di seppellirci sotto colate di lava, potessero farlo sul serio. Che volete, l'idea che Salvini, con quella barbetta un po' diavolesca, portasse sfiga ci dava gli incubi. Non a caso le nostre donne giravano ormai con un cornetto rosso ...

