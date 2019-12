“Il nostro non era amore” Si sono lasciati a 6 mesi dalla nascita del figlio

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tutti pensavano fosse amore, compresi i diretti interessati ma niente affatto. E a confermarlo è la stessa Adara Molinero dopo l’uscitaCasa del “Grande Fratello Vip” spagnolo che ha dichiarato: “Con Hugo Sierra non era amore. Sarebbe finita anche se non avessi incontrato Gianmarco”. Insomma, la modella iberica ha deciso di vivere la sua storia d’amore con lo studente italiano conosciuto nella Casa e di lasciare il compagno Hugo Sierra, padre di suoMartin. Hugo e Adaradiventati genitori solo 6fa. La Molinero ha voluto seguire il suo cuore e, poco prima di vincere il Gf Vip, ha chiesto di incontrare Gianmarco nella Casa e lo ha baciato. “Se Gianmarco non ci fosse stato, avrei lasciato Hugo lo stesso. La nostra storia era destinata a finire” ha spiegato nello studio del format pochi minuti dopo la proclamazione. Inutile dire che sebbene Adara sia felice, i ...

