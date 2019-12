Il Natale della tradizione | i piatti che non possono mancare

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ladel CottìoDagli antipasti ai primi, ma è solo l'inizioDopo le verdure fritte, si fa sul serioIntramezzo: le puntarelleIl dolceVigilia: il pangialloSi inizia: ecco la stracciatellaDai cappelletti all'abbacchioI dolci del 25Le tradizioni popolari e il folklore emergono soprattutto durante le feste comandate. Ilè il momento in cui trionfano le consuetudini tramandate da genitori e nonni. A Roma ilsi comincia a festeggiare dalla cena del 24, la Vigilia, e si parte ovviamente dalla tavola. Subito dopo aver portato i bambini a vedere l’ultimo film di animazione, i piedi vanno sotto la tavola, imbandita per le occasioni con centrotavola, tante posate e tanti bicchieri. Finito di cenare – di magro ovviamente (ma non lasciatevi ingannare dalla parola, come potrete constatare dalla gallery) – la tavola viene velocemente sparecchiata, ...

