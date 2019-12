Il Napoli ritrova il dolce sapore della vittoria | sbancata Sassuolo allo scadere | le

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Iltorna a vincere in campionato dopo cinque pareggi e tre sconfitte. Primain azzurro per Gattuso, che esulta sbancando il Mapei Stadium diin rimonta con un’autorete al 94′ di Obiang. I neroverdi fanno la partita nel primo tempo e colpiscono unspaesato alla mezzora di gioco con Traoré: cross di Locatelli sul secondo palo per la deviazione al volo del giovanissimo classe 2000 che sorprende Mario Rui e beffa Meret sotto le gambe. A inizio ripresa Muldur va vicino al raddoppio con una serpentina e la conclusione da due passi terminata fuori di un soffio, al 12′ però arriva il pareggio degli ospiti con una giocata di Allan: il brasiliano riceve un pne al limite dell’area, aggira un ingenuo Peluso e trova l’angolinoporta difesa da Pegolo. Poi ilcolpisce la traversa con lo sfortunato Obiang. Nel finale ...

