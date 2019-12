Il mercato del Napoli è fatto solo di rumors

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 22 dicembre 2019) Giuntoli continua a ritenere Torreira la prima scelta, ma Lobotka non va scartato, perché accompagnato da relazioni rassicurantiTORREIRA ARSENAL – Lucas Torreira, centrocampista dell’Arsenal e della Nazionale uruguayana, accostato ultimamente e continuamente al, pure essendo ritenuto da Giuntoli la prima scelta per ildel, sembrerebbe allontanarsi dalla club azzurro. Nomi che vanno e nomi che vengono: ildeldi, ed allora… L’Arsenal comincia a dare soddisfazioni a Lucas Torreira -lo scrive il Corriere dello Sport- che, con l’arrivo di Arteta, potrebbe trovare in sé anche motivazioni che sembravano soffocate Ieri, il regista uruguayano ha giocato ancora, ed è stata la quinta consecutiva da titolare, ma soprattutto è il cambiamento tecnico che potrebbe incidere e spingere il regista a rimettersi in ...

