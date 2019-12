Il maltempo mette sotto scacco l’Europa | si aggrava il bilancio delle vittime dal

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Iltempeste che hanno colpito da giovedì la Spagna, il Portogallo e la Francia è aumentato a nove morti, dopo che è stato accertato il decesso di un pescatore in Catalogna, travolto dalle forti onde del Mediterraneo. Due persone sono morte in Portogallo da giovedì sera e sette in Spagna, il Paese più colpito. “A causa del vento, un pescatore è caduto in acqua dalla cimarocce ed è morto a Sant Feliu de Guíxols“, una località balneare cento chilometri a nordest di Barcellona: lo ha annunciato l’amministrazione regionale della Catalogna (nordest) in un comunicato stampa. Un altro pescatore e tre poliziotti locali sono stati salvati, sani e salvi, dopo essersi gettati in acqua nel tentativo – rivelatosi inutile – di salvare la vittima, ha affermato la fonte.L'articolo Ill’Europa: siil ...

